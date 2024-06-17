Полицейские помогли эвакуировать 50 жителей из горящего дома в Усть-Лабинске

Вечером 12 июня в полицию сообщили о пожаре в пятиэтажки по улице Красной. Полицейские прибыли на место, вызвали МЧС, медиков и приступили к эвакуации жильцов.

Правоохранители заходили в охваченные огнем квартиры и выводили жильцов, которые не могли самостоятельно выбраться из горящих помещений. Совместными усилиями сотрудников МЧС, полиции и Росгвардии эвакуировали 50 человек, десять из которых дети.

Госавтоинспекторы ограничили движение на дороге около пятиэтажки, чтобы пожарные машины могли беспрепятственно подъехать к дому.

«Мы понимали, что счет идет на секунды. Взломав запертую входную дверь одной из горящих квартир, капитан полиции Андрей Манин и майоры полиции Никина Вовк и Вазген Осипов вошли в помещение в поисках пострадавших. Лейтенанты полиции Дмитрий Джураев и Аркадий Седнев, старший сержант полиции Артем Резниченко, прапорщик полиции Денис Сиротин стучали в двери квартир, чтобы разбудить жильцов. Полицейские и сотрудники МЧС колоссальными усилия пытались локализовать открытый огонь. Гражданскую позицию проявил Валерий Зимин, проживающий на соседней улице, мужчина самоотверженно боролся с огнем и оказывал помощь пострадавшим», — рассказал начальник ОМВД России по Усть-Лабинскому району подполковник полиции Евгений Кузнецов.

Получившим ожоги и отравившимся дымом жителям оказали медпомощь медики. В 0:50 пожар полностью локализовали. По обращению жильцов многоквартирного дома к награждению представлены 6 сотрудников ОМВД России по Усть-Лабинскому району, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вечером 12 июня в Усть-Лабинске в многоквартирном доме на улице Красной, 315 А произошел пожар. Тушение возгорание осложнило захламленность жилья. Полностью ликвидировать пожар удалось в 22:05. В сгоревшей квартире обнаружили тела мужчины и его пожилой матери.