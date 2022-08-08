В Геленджике полицейские помогли отвезти в больницу девочку с рваной раной ноги

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

К автоинспекторам за помощью обратился 42-летний житель Ростовской области.

Мужчина рассказал полицейским, что его 7-летняя дочь во время прогулки упала и получила открытую рваную рану ноги. Турист плохо ориентируется в городе и не мог найти дорогу в больницу.

Сотрудники ДПС оперативно сопроводили автомобиль с пострадавшим ребенком к больнице. Благодаря этому девочке вовремя оказали квалифицированную медицинскую помощь, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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