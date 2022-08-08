Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Геленджике полицейские помогли отвезти в больницу девочку с рваной раной ноги

Происшествия
08.08.2022 12:22
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gelendzhike-politsejskie-pomogli-otvezti-v-bolnitsu-devochku-s-rvanoj-ranoj-nogi
В Геленджике полицейские помогли отвезти в больницу девочку с рваной раной ноги
Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

К автоинспекторам за помощью обратился 42-летний житель Ростовской области.

Мужчина рассказал полицейским, что его 7-летняя дочь во время прогулки упала и получила открытую рваную рану ноги. Турист плохо ориентируется в городе и не мог найти дорогу в больницу.

Сотрудники ДПС оперативно сопроводили автомобиль с пострадавшим ребенком к больнице. Благодаря этому девочке вовремя оказали квалифицированную медицинскую помощь, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Краснодаре полицейские помогли отвезти в больницу младенца, который выпал из люльки на пол.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
  2. В Краснодаре после провокационных видео задержали блогера «Магу-торнадо»
  3. Самый дорогой пентхаус Сочи оценили в 1,5 млрд рублей
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
  6. В Славянском районе на берегу моря заметили нашествие крупных медуз
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Новороссийске на дороге к Широкой Балке лоб в лоб столкнулись две легковушки
В Новороссийске на дороге к Широкой Балке лоб в лоб столкнулись две легковушки
Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
В Краснодаре у женщины, уснувшей пьяной в кустах, забрали детей
В Краснодаре у женщины, уснувшей пьяной в кустах, забрали детей
Роспотребнадзор опубликовал список лучших пляжей Краснодарского края
Роспотребнадзор опубликовал список лучших пляжей Краснодарского края
Прямой эфир
Мы в соцсетях