В Геленджике полицейские помогли отвезти в больницу девочку с рваной раной ноги
Происшествия
08.08.2022 12:22
К автоинспекторам за помощью обратился 42-летний житель Ростовской области.
Мужчина рассказал полицейским, что его 7-летняя дочь во время прогулки упала и получила открытую рваную рану ноги. Турист плохо ориентируется в городе и не мог найти дорогу в больницу.
Сотрудники ДПС оперативно сопроводили автомобиль с пострадавшим ребенком к больнице. Благодаря этому девочке вовремя оказали квалифицированную медицинскую помощь, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Читайте также: в Краснодаре полицейские помогли отвезти в больницу младенца, который выпал из люльки на пол.
Популярные новости
- Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
- В Краснодаре после провокационных видео задержали блогера «Магу-торнадо»
- Самый дорогой пентхаус Сочи оценили в 1,5 млрд рублей
- 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
- Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
- В Славянском районе на берегу моря заметили нашествие крупных медуз
ТОП 5 НОВОСТЕЙ