В Геленджике пограничники спасли туриста, который упал в море с гидроцикла

Фото "Наша газета Новороссийск"

Инцидент произошел 8 августа. Отдыхавший в Геленджике турист взял на прокат гидроцикл и отправился на нем в акваторию.

К назначенному для сдачи гироцикла времени он не вернулся. Мужчину начали искать спасатели, к поискам подключили пограничников на патрульном катере.

Пострадавшего обнаружили в море рядом с гидроциклом. Забраться на него мужчина не смог. Пограничники подняли туриста на катер, оказали ему первичную медпомощь и доставили на берег. По словам отдыхающего, он упал с гидроцикла при повороте, пишет «Наша газета Новороссийск».

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