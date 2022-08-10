В Геленджике пограничники спасли туриста, который упал в море с гидроцикла
Происшествия
10.08.2022 07:47
Инцидент произошел 8 августа. Отдыхавший в Геленджике турист взял на прокат гидроцикл и отправился на нем в акваторию.
К назначенному для сдачи гироцикла времени он не вернулся. Мужчину начали искать спасатели, к поискам подключили пограничников на патрульном катере.
Пострадавшего обнаружили в море рядом с гидроциклом. Забраться на него мужчина не смог. Пограничники подняли туриста на катер, оказали ему первичную медпомощь и доставили на берег. По словам отдыхающего, он упал с гидроцикла при повороте, пишет «Наша газета Новороссийск».
Читайте также: в полиции опровергли информацию о туристе, якобы попавшем под катер в Геленджике.
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