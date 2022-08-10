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В Геленджике пограничники спасли туриста, который упал в море с гидроцикла

Происшествия
10.08.2022 07:47
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gelendzhike-pogranichniki-spasli-turista-kotoryj-upal-v-more-vo-vremya-kataniya-na-gidrotsikle
В Геленджике пограничники спасли туриста, который упал в море с гидроцикла
Фото "Наша газета Новороссийск"

Инцидент произошел 8 августа. Отдыхавший в Геленджике турист взял на прокат гидроцикл и отправился на нем в акваторию.

К назначенному для сдачи гироцикла времени он не вернулся. Мужчину начали искать спасатели, к поискам подключили пограничников на патрульном катере.

Пострадавшего обнаружили в море рядом с гидроциклом. Забраться на него мужчина не смог. Пограничники подняли туриста на катер, оказали ему первичную медпомощь и доставили на берег. По словам отдыхающего, он упал с гидроцикла при повороте, пишет «Наша газета Новороссийск».

Читайте также: в полиции опровергли информацию о туристе, якобы попавшем под катер в Геленджике.

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