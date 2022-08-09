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В полиции опровергли информацию о туристе, якобы попавшем под катер в Геленджике

Происшествия
09.08.2022 21:44
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-politsii-oprovergli-informatsiyu-o-turiste-yakoby-popavshem-pod-kater-v-gelendzhike
Видео канала «Кубань 24»

В социальных сетях распространился фейк. «Капитан из Геленджика переехал отдыхающего» — ролик с таким названием выложили в интернет.

На кадрах мужчину с отрезанной ступней достают из воды и на моторной лодке везут к берегу. В комментариях делают предположение — пловец попал под катер. Чтобы прояснить ситуацию, журналисты «Кубань 24» обратилась в транспортную полицию.

«Данная информация является некорректной. Инцидент имел место быть возле одного из пляжей города Алушта республики Крым», — сказала пресс-секретарь управления на транспорте МВД России по ЮФО Светлана Кумалагова.

Инцидент произошел в 2019 году. Полицейские призывают блогеров не распространять непроверенную информацию.

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