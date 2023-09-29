В Геленджике почти завершили строительство самой крупной в России марины

Яхтенный комплекс в городе-курорте строят в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы России» для оптимизации морских транспортных путей на Черноморском побережье.

Строительство марины уже близится к завершению. Работы на Южном моле выполнили на все 100%, а на Северном — на 95%. На территории комплекса установили общеплощадочные инженерные сети и начали укладывать асфальтобетон.

Сейчас рабочие монтируют противопожарный водопровод и насосную станцию для канализации. Выполняют работы по электроосвещению и электроснабжению, а также создают систему канализации дождевых вод. Также проводят благоустройство территории.

После ввода марины в эксплуатацию в морпорту Геленджика смогут находиться более 200 яхт. На территории комплекса откроют пассажирский терминал с причалом для судов, сообщает пресс-служба ГК «Стройтрансгаз».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», полностью завершить проект строительства яхтенной марины в Геленджике с учетом наземной инфраструктуры планируют к 2027 году.