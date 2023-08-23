Строительство морской части яхтенной марины в Геленджике планируют завершить в 2026 году
Общество
23.08.2023 08:25
Полностью проект с учетом наземной инфраструктуры планируется закончить в 2027 году.
Морская часть строится поэтапно: в первый этап входят объекты федеральной собственности — северный и южный молы, берегоукрепление, причал, система очистных сооружений. Этот этап завершится к концу 2023 года. Первые суда марина в Геленджике сможет принять уже до конца 2024 года.
От грузовой концепции проекта отказались в пользу исключительно туристической ориентации. В плане проекта есть также строительство пассажирского терминала, прогулочных зон, а также театра и отельной инфраструктуры, сообщает «РБК Краснодар».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в 100 млрд рублей обойдется строительство яхтенной марины в Геленджике.