Строительство морской части яхтенной марины в Геленджике планируют завершить в 2026 году

Полностью проект с учетом наземной инфраструктуры планируется закончить в 2027 году.

Морская часть строится поэтапно: в первый этап входят объекты федеральной собственности — северный и южный молы, берегоукрепление, причал, система очистных сооружений. Этот этап завершится к концу 2023 года. Первые суда марина в Геленджике сможет принять уже до конца 2024 года.

От грузовой концепции проекта отказались в пользу исключительно туристической ориентации. В плане проекта есть также строительство пассажирского терминала, прогулочных зон, а также театра и отельной инфраструктуры, сообщает «РБК Краснодар».