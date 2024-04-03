В Геленджике планируют создать единую пешеходную зону на набережной

Для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды команда мэрии курорта проектирует часть набережной в районе улицы Курзальной.

Разрабатываемый проект включает в себя единое оформление набережной, создание открытого амфитеатра и точек отдыха. Кроме того, прорабатывают создание так называемого «морского органа».

Единая пешеходная зона пройдет от «Курзала» до пляжа «Сады морей», ее общая площадь составит 9,3 тыс. кв. м.

«Перед собой ставим задачу создать современное, комфортное, максимально открытое пространство для жителей и гостей курорта, но обязательно с акцентом на историю. Для нашего города участие в конкурсе — реальный шанс привлечь федеральное финансирование на благоустройство территорий. Благодарю команду архитекторов, которые на безвозмездной основе участвуют в разработке проекта», — написал глава Геленджика Алексей Богодистов в Telegram.

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