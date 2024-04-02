Часть центральной площади Армавира перекроют для реконструкции

Специалисты приступили к реконструкции центральной площади города — ее частично перекроют, чтобы демонтировать тротуарную плитку.

Территорию благоустраивают по проекту «Сердце Армавира». В скором времени на обновленной площади сделают четыре основные зоны — фудкорт, зону культурно-массовых мероприятий, зеленую зону с клумбами, кустарниками и деревьями, а также зону сухого фонтана с местами для отдыха. Завершить работы планируют к ноябрю, сообщает пресс-служба администрации Армавира.

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