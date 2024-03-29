К созданию нового пространства для ремесленников приступили в Новороссийске

Скоро некапитальное строение Дома ремесленников украсит бульвар Черняховского около кинотеатра «Нептун». Мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил об этом 29 марта.

По словам главы города, новое пространство станет центром притяжения мастеров прикладного искусства. Жители и гости Новороссийска уже до начала лета смогут поучаствовать в выставках, мастер-классах и творческих мероприятиях, а также приобрести авторские вещи, пишет Кравченко в Telegram.

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