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В Геленджике переименуют улицу Луначарского

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gelendzhike-pereimenuyut-ulitsu-lunacharskogo
В Геленджике переименуют улицу Луначарского
Фото пресс-службы администрации Геленджика

Такое решение приняли на заседании городской топонимической комиссии. Теперь улица Луначарского будет называться проспект Геленджикский.

С инициативой о переименовании улицы Луначарского выступили историко-краеведческий музей Геленджика и местный краевед Виталий Малесник. Главная улица города-курорта соответствует всем критериям проспекта. Новое название улицы внесут в федеральную информационную адресную систему, сообщает Telegram-канал «Pressa без пресса».

В Управлении архитектуры и градостроительства Геленджика интернет-порталу «Кубань 24» подтвердили информацию о переименование улицы Луначарского. Ожидается, что это произойдет уже в ближайшее время.

Читайте также: новые улицы Краснодара назвали в честь Владимира Жириновского и героев русско-японской войны. Названия для 38 новых улиц краевого центра утвердили на 51 заседании Гордумы после согласования с межведомственной топонимической комиссией Краснодара.

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