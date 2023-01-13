В Геленджике переименуют улицу Луначарского

Такое решение приняли на заседании городской топонимической комиссии. Теперь улица Луначарского будет называться проспект Геленджикский.

С инициативой о переименовании улицы Луначарского выступили историко-краеведческий музей Геленджика и местный краевед Виталий Малесник. Главная улица города-курорта соответствует всем критериям проспекта. Новое название улицы внесут в федеральную информационную адресную систему, сообщает Telegram-канал «Pressa без пресса».

В Управлении архитектуры и градостроительства Геленджика интернет-порталу «Кубань 24» подтвердили информацию о переименование улицы Луначарского. Ожидается, что это произойдет уже в ближайшее время.

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