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Новые улицы Краснодара назвали в честь Владимира Жириновского и героев русско-японской войны

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/novye-ulitsy-krasnodara-nazvali-v-chest-vladimira-zhirinovskogo-i-geroev-russko-yaponskoj-vojny
Новые улицы Краснодара назвали в честь Владимира Жириновского и героев русско-японской войны
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Названия для 38 новых улиц краевого центра утвердили на 51 заседании Гордумы после согласования с межведомственной топонимической комиссией Краснодара.

Так, в Новознаменском жилом районе появилась улица в честь политика Владимира Жириновского. В Прикубанском округе новым улицам дали названия: Донецкая, Херсонская, Лисичанская, Макеевская, Свирская, Авангардная, Земская, Кузбасская, Купчинская, Платовская, Верхоянская, Мариинская, Белогорская.

В районе поселка Краснодарского появились улицы в честь героев русско-японской войны: адмирала Руднева и адмирала Макарова, а также Мичманская, Штурвальная и Яхтенная.

В поселке Березовом две новые улицы назвали Зерновой и Земледельческой.

Кроме того, в станице Елизаветинской появились улицы: им. Иосифа Васильева, им. Аполлона Дубицкого, им. Василия Симоненко, им. Степана Булатецкого, им. Елисея Витинского, им. Антона Кравченко и им. Петра Медведева. Также в станице создали проезды: Куренной, Атаманский, Крепостной, Пластунский, Почетный, Черноморский, Казачий, Караульный, Ратный и Кошевой, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре три улицы на Западном обходе назовут именами бойцов, погибших на Украине.

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