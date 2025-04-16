В Геленджике перед Днем Победы приводят в порядок территорию около Вечного огня

О ходе работ по благоустройству мемориала Вечный огонь в преддверии 80-летия Великой Победы рассказал глава Геленджика Алексей Богодистов.

По его словам, местных жителей волнует ход работ по приведению в порядок этой важной для всех территории.

«Уже переложили плитку на участке до улицы Советской — раньше из-за разросшихся корней деревьев ходить там было неудобно, теперь поверхность ровная, аккуратная. Сейчас начали демонтаж старого плиточного покрытия перед памятником «Воину-победителю». Здесь заменим имеющееся покрытие на более качественный современный материал, а сам монумент покрасим», — написал в своем Telegram-канале Алексей Богодистов.

Глава города-курорта добавил, что все работы у Вечного огня завершат заранее — до празднования Дня Победы.

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