В Геленджике отметили Международный день моржа

Видео канала «Кубань 24»

Праздник прошел 24 ноября. Он был учрежден в 2008 году по инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF) и Совета по морским млекопитающим.

В честь праздника любители зимнего плавания присоединились к всероссийской акции закаливания.

— Из солнечного Геленджика передаем пламенный привет Хакасии и Иркутску, Томску и Владивостоку.

Температура воды во время праздничного заплыва составила +16 °С.

Читайте также: в Геленджике в заплыве «Морская миля» приняли участие сотни пловцов со всей России.