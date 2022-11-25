В Геленджике отметили Международный день моржа
Общество
25.11.2022 08:52
Праздник прошел 24 ноября. Он был учрежден в 2008 году по инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF) и Совета по морским млекопитающим.
В честь праздника любители зимнего плавания присоединились к всероссийской акции закаливания.
— Из солнечного Геленджика передаем пламенный привет Хакасии и Иркутску, Томску и Владивостоку.
Температура воды во время праздничного заплыва составила +16 °С.
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