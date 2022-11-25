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В Геленджике отметили Международный день моржа

Общество
25.11.2022 08:52
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gelendzhike-otmetili-mezhdunarodnyj-den-morzha
Видео канала «Кубань 24»

Праздник прошел 24 ноября. Он был учрежден в 2008 году по инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF) и Совета по морским млекопитающим.

В честь праздника любители зимнего плавания присоединились к всероссийской акции закаливания.

— Из солнечного Геленджика передаем пламенный привет Хакасии и Иркутску, Томску и Владивостоку.

Температура воды во время праздничного заплыва составила +16 °С.

Читайте также: в Геленджике в заплыве «Морская миля» приняли участие сотни пловцов со всей России.

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