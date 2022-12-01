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В Геленджике открылась новогодняя ярмарка на Платановой аллее

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gelendzhike-otkrylas-novogodnyaya-yarmarka-na-platanovoj-allee
В Геленджике открылась новогодняя ярмарка на Платановой аллее
Фото пресс-службы администрации Геленджика

На Платановой аллее с 1 декабря работают 40 торговых точек. До 31 декабря там можно купить елочные украшения, новогодние сувениры и искусственные елки.

Вторая новогодняя ярмарка — продовольственная — начнет работу на Платановой аллее с 20 декабря. Посетителям предложат сладости, мед и сувениры. До 8 января будут работать 23 торговые точки, сообщает пресс-служба администрации Геленджика.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Геленджике откроют восемь елочных базаров.

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