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В Геленджике отдыхающие подрались с охранником ресторана быстрого питания

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gelendzhike-otdyhayushhie-podralis-s-ohrannikom-restorana-bystrogo-pitaniya
В Геленджике отдыхающие подрались с охранником ресторана быстрого питания
Фото t.me/omvd_gel

В полицию Геленджика 11 августа около 19:00 сообщили о потасовке в центре города.

По предварительным данным, двое парней в возрасте 19 и 20 лет, которые приехали на отдых из Пермской и Свердловской областей, в сетевом ресторане быстрого питания устроили драку с охранником заведения. Злоумышленники распылили в охранника перцовый баллончик.

Сотрудники полиции оперативно задержали нарушителей. В их отношении составили административные материалы по статье о мелком хулиганстве. Им грозит до 15 суток административного ареста, сообщает ОМВД России по Геленджику в Telegram.

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