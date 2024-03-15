В Геленджике опровергли слухи об изъятии домов для строительства вертодрома

Ранее в пабликах курорта появилась информация, что у некоторых жильцов Геленджикского проспекта (до 2023 года улица Луначарского) якобы могут изъять земельные участки с домами для строительства вертолетной площадки в парке им. Адмирала Врунгеля.

Ситуацию прокомментировали власти Геленджика. Вопросы, волнующие жителей Геленджикского проспекта, обсудили на рабочем совещании мэра курорта Алексея Богодистова.

«Всем обеспокоенным сообщаю, никаких вертолетных площадок в дендропарке не будет. Никаких изъятий домов и земель у жителей тоже не будет», — написала в Telegram вице-мэр Геленджика Янина Скорикова.

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