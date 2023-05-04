В Геленджике незаконно вырубили 480 деревьев краснокнижного можжевельника

Незаконную вырубку деревьев в границах особо охраняемой природной территории регионального значения природный парк «Маркотх» во время проверки выявила Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура.

В ходе проверки установили, что незаконно были вырублены 887 деревьев. Из них более 480 деревьев — это краснокнижный можжевельник. Возраст некоторых вырубленных деревьев составлял свыше 100 лет. Сумма ущерба превысила 12 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Материалы проверки направили в ОМВД России по Геленджику. Там возбудили уголовное дело о незаконной вырубке деревьев. Ход и результаты расследования уголовного дела природоохранная прокуратура взяла под контроль.

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