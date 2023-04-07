Спилившего на дрова дубы на 2 млн рублей «черного лесоруба» задержали в Краснодарском крае

В Апшеронском районе во время операции «Лес» полицейские задержали 32-летнего местного жителя, который незаконно рубил деревья в окрестностях Апшеронска.

По данным следствия, мужчина рубил дубы, грабы и клены без разрешительных документов. Древесину он планировал использовать на дрова для отопления своего дома. В результате ущерб составил около 2 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело о незаконной рубка деревьев. Подозреваемого до суда отпустили под подписку о невыезде, ему грозит до 7 лет лишения свободы.

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