В Геленджике нашли тело женщины, пропавшей после переворота яхты

Тело утонувшей девушки обнаружили водолазы МЧС при обследовании затонувшей яхты.

Тело погибшей водолазы подняли на поверхность и передали правоохранительным органам, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Геленджике во время занятий по яхтингу затонул парусник, во время поисково-спасательной операции из воды спасли четверых человек. Еще одну женщину-пассажира яхты не нашли.