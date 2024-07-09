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В Геленджике нашли тело женщины, пропавшей после переворота яхты

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gelendzhike-nashli-telo-zhenshhiny-propavshej-posle-perevorota-yahty
В Геленджике нашли тело женщины, пропавшей после переворота яхты
Фото t.me/zmsutskr

Тело утонувшей девушки обнаружили водолазы МЧС при обследовании затонувшей яхты.

Тело погибшей водолазы подняли на поверхность и передали правоохранительным органам, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Геленджике во время занятий по яхтингу затонул парусник, во время поисково-спасательной операции из воды спасли четверых человек. Еще одну женщину-пассажира яхты не нашли.

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