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В Геленджике начали менять документы для жителей проспекта Геленджикского

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gelendzhike-nachali-menyat-dokumenty-dlya-zhitelej-prospekta-gelendzhikskogo
В Геленджике начали менять документы для жителей проспекта Геленджикского
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Городской отдела Росреестра приступил к работе по переименования улицы Луначарского в проспект Геленджикский.

«Процесс по переименованию улицы в программах Росреестра и ФНС будет происходить автоматически. Но это достаточно долгий процесс, потому что, по предварительным данным это порядка 3 тыс. объектов в Едином государственном реестре недвижимости», — сказала главный архитектор Геленджика Екатерина Семенова.

Она добавила, что по завершении процесса переименования улицы Луначарского жителей дополнительно уведомят, что в их документах название улицы изменено на проспект Геленджикский. После этого каждый житель улицы сможет получить выписку, правоустанавливающий документ или сменить прописку, если это необходимо.

Семенова подчеркнула, что вопреки слухам в соцсетях проспект Геленджикский не планируют расширять, сообщает пресс-служба администрации Геленджика.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», после переименования главного проспекта в Геленджике появится новая улица Луначарского. Имя первого наркома просвещения СССР Анатолия Луначарского останется в истории города. Его именем назовут одну из новых улиц.

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