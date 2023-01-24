В Геленджике начали менять документы для жителей проспекта Геленджикского

Городской отдела Росреестра приступил к работе по переименования улицы Луначарского в проспект Геленджикский.

«Процесс по переименованию улицы в программах Росреестра и ФНС будет происходить автоматически. Но это достаточно долгий процесс, потому что, по предварительным данным это порядка 3 тыс. объектов в Едином государственном реестре недвижимости», — сказала главный архитектор Геленджика Екатерина Семенова.

Она добавила, что по завершении процесса переименования улицы Луначарского жителей дополнительно уведомят, что в их документах название улицы изменено на проспект Геленджикский. После этого каждый житель улицы сможет получить выписку, правоустанавливающий документ или сменить прописку, если это необходимо.

Семенова подчеркнула, что вопреки слухам в соцсетях проспект Геленджикский не планируют расширять, сообщает пресс-служба администрации Геленджика.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», после переименования главного проспекта в Геленджике появится новая улица Луначарского. Имя первого наркома просвещения СССР Анатолия Луначарского останется в истории города. Его именем назовут одну из новых улиц.