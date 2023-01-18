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После переименования главного проспекта в Геленджике появится новая улица Луначарского

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/posle-pereimenovaniya-glavnogo-prospekta-v-gelendzhike-poyavitsya-novaya-ulitsa-lunacharskogo
После переименования главного проспекта в Геленджике появится новая улица Луначарского
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Решение приняли на заседании городской топонимической комиссии. Теперь улица Луначарского будет называться проспект Геленджикский.

Мэр Геленджика решил объяснить горожанам ситуацию с переименованием улицы Луначарского. По его мнению, главная улица курорта должна носить имя города, и новый проспект станет лицом Геленджика.

«Всем горожанам довожу официальную информацию по поводу переименования улицы Луначарского. Главная цель переименования улицы — это курортная составляющая», — написал Богодистов в Telegram.

Глава Геленджика отметил, что жителям и бизнесу предложат самый удобный вариант для смены документов. При этом имя первого наркома просвещения СССР Анатолия Луначарского останется в истории города. Его именем назовут одну из новых улиц.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», с инициативой о переименовании улицы Луначарского выступили историко-краеведческий музей Геленджика и местный краевед Виталий Малесник. Главная улица города-курорта соответствует всем критериям проспекта. Новое название внесут в федеральную информационную адресную систему. Ожидается, что переименование улицы Луначарского произойдет уже в ближайшее время.

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