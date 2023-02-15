В Геленджике начали капитально ремонтировать балюстраду на набережной

Об этом 15 февраля сообщил глава города-курорта Алексей Богодистов.

По его словам, в Геленджике стартовали работы по капремонту части балюстрады и фонарей на набережной.

«Начали с самого проблемного участка — в районе гидробазы. Внутренний металлический «скелет» балясин из-за влияния соленой морской воды начал гнить и потерял устойчивость, плохо поддавался ремонту. В первый этап замены балюстрады входит 946 м ограждения. Сейчас подрядчик занят демонтажем конструкций. Вместо металлической арматуры будем использовать пластиковую, более долговечную и устойчивую в морском климате», — написал Алексей Богодистов в Telegram.

Мэр Геленджика заверил, что внешне новая балюстрада будет идентична той, которая установлена сейчас. Работы планируют завершить до начала курортного сезона. На втором этапе балюстраду заменят на участке от центрального пирса до улицы Шмидта.

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