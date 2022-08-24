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В Геленджике на обеспечение безопасности в школах направили 101,5 млн рублей

Общество
24.08.2022 20:18
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gelendzhike-na-obespechenie-bezopasnosti-v-shkolah-napravili-101-5-mln-rublej
В Геленджике на обеспечение безопасности в школах направили 101,5 млн рублей
Фото пресс-службы администрации Геленджика

В школах усилили системы видеонаблюдения и пропускной режим. Все учебные заведения обеспечили охраной.

Об этом 24 августа сообщил глава Геленджика Алексей Богодистов.

«Провели большую совместную работу, чтобы обеспечить безопасность учебного процесса в школах. На обеспечение мер антитеррористической безопасности из городского бюджета направили 101,5 млн рублей. Усилили системы видеонаблюдения и пропускной режим в школах. Заменили ограждения территорий учебных учреждений на более надежные. В школе № 1 установили выносной пункт охраны. Эту работу будем продолжать и дальше. Все камеры видеонаблюдения школ уже подключены к системе «Безопасный город», до конца года заведем в систему и детские сады», — написал Богодистов в Telegram.

Он также подчеркнул, что все образовательные учреждения обеспечили охраной, оснастили кнопками «тревожной сигнализации». Перед 1 сентября школы и детсады обследуют кинологи. Также в школах усилят пропускной режим.

Также меры безопасности усилят в период с 9 по11 сентября на время выборов депутатов ЗСК. На избирательных участках уже установили металлические рамки, металлодетекторы, видеонаблюдение.  Охрану обеспечат порядка 460 представителей казачества, Росгвардии и полиции.

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