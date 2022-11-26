В Геленджике мужчина выжил при падении с балкона многоэтажки

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О происшествии на улице Гринченко вечером 25 ноября сообщили очевидцы в социальных сетях.

Мужчина по неустановленным причинам выпал с балкона пятого этажа и упал около козырька подъезда. По словам очевидцев, экстренные службы приехали в течение нескольких минут.

По факту падения мужчины с балкона в ОМВД России по Геленджику назначили проведение проверки. В ходе нее будет дана правовая оценка произошедшему. Выясняются все обстоятельства случившегося.

В настоящее время гражданин находится без сознания в реанимационном отделении ЦРБ, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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