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В Геленджике мужчина выжил при падении с балкона многоэтажки

Происшествия
26.11.2022 09:10
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gelendzhike-muzhchina-vyzhil-pri-padenii-s-balkona-mnogoetazhki
В Геленджике мужчина выжил при падении с балкона многоэтажки
Фото t.me/GlnNews

О происшествии на улице Гринченко вечером 25 ноября сообщили очевидцы в социальных сетях.

Мужчина по неустановленным причинам выпал с балкона пятого этажа и упал около козырька подъезда. По словам очевидцев, экстренные службы приехали в течение нескольких минут.

По факту падения мужчины с балкона в ОМВД России по Геленджику назначили проведение проверки. В ходе нее будет дана правовая оценка произошедшему. Выясняются все обстоятельства случившегося.

В настоящее время гражданин находится без сознания в реанимационном отделении ЦРБ, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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