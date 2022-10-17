В Геленджике мужчина сорвал со знакомого золотую цепочку стоимостью 80 тыс. рублей

Видео канала «Кубань 24»

В Геленджике за ограбление будут судить 23-летнего местного жителя. Он напал на своего знакомого, соврал с его шеи золотую цепочку и сбежал.

Все случилось на территории пансионата, где преступник познакомился с будущей жертвой. Сорванное украшение стоило 80 тыс. рублей. Пока шло следствие, злоумышленник находился под стражей. Сейчас его дело передали в суд. Ему грозит до четырех лет лишение свободы.

Читайте также: в центре Краснодара грабитель вырвал из рук пенсионерки сумку с деньгами и документами.