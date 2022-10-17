В Геленджике мужчина сорвал со знакомого золотую цепочку стоимостью 80 тыс. рублей
Происшествия
17.10.2022 20:56
В Геленджике за ограбление будут судить 23-летнего местного жителя. Он напал на своего знакомого, соврал с его шеи золотую цепочку и сбежал.
Все случилось на территории пансионата, где преступник познакомился с будущей жертвой. Сорванное украшение стоило 80 тыс. рублей. Пока шло следствие, злоумышленник находился под стражей. Сейчас его дело передали в суд. Ему грозит до четырех лет лишение свободы.
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