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В Геленджике мужчина сорвал со знакомого золотую цепочку стоимостью 80 тыс. рублей

Происшествия
17.10.2022 20:56
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gelendzhike-muzhchina-sorval-so-znakomogo-zolotuyu-tsepochku-stoimostyu-80-tys-rublej
Видео канала «Кубань 24»

В Геленджике за ограбление будут судить 23-летнего местного жителя. Он напал на своего знакомого, соврал с его шеи золотую цепочку и сбежал.

Все случилось на территории пансионата, где преступник познакомился с будущей жертвой. Сорванное украшение стоило 80 тыс. рублей. Пока шло следствие, злоумышленник находился под стражей. Сейчас его дело передали в суд. Ему грозит  до четырех лет лишение свободы.

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