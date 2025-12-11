В Геленджике моржи зовут желающих поучаствовать в заплыве и танцевальном номере

Зимой в городе-курорте продолжаются заплывы любителей купания в холодной воде.

Каждый день в 12:00 на пляже «2К25» всех желающих встречает инструктор по закаливанию. Он помогает желающим сделать первые шаги в моржевании.

В субботу, 13 декабря, в 13:00 на Центральном пляже геленджикские моржи из клуба «КлубОк» устроят показательный заплыв и покажут танцевальный номер «Зимний вальс». Принять участие могут все, кто привык плавать в прохладной воде.

Для участия в показательном заплыве и танце нужно взять с собой купальный костюм и полотенце, специальный буй выдадут на месте, сообщает пресс-служба администрации Геленджика.

Читайте также: в Краснодарском крае открылись больше 70 зимних пляжей. Вместо привычных шезлонгов и зонтиков на береговой линии в Сочи, Геленджике, Новороссийске, Темрюкском районе и Туапсинском округе появились беседки, тренажеры, спортивные площадки и тематические фотозоны.

