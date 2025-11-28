В Краснодарском крае открылись больше 70 зимних пляжей

Вместо привычных шезлонгов и зонтиков на береговой линии в Сочи, Геленджике, Новороссийске, Темрюкском районе и Туапсинском округе появились беседки, тренажеры , спортивные площадки и тематические фотозоны.

Всего для туристов и жителей края в межсезонье переоборудовали больше 70 пляжей. Они традиционно будут работать до марта. Больше всего зимних пляжей в Сочи — более 30. Все они отмечены специальными золотистыми флагами. Для посетителей проводят активности на спортивных площадках. Также работают павильоны, где отдыхающие могут купить горячие напитки.

В Геленджике и курортных поселениях города работают 18 зимних пляжей. Для туристов там оборудовали скамейки, качели, площадки для занятий пляжным волейболом. До конца года по всему побережью города-курорта запланировали творческие концерты и мастер-классы, семейные программы.

В Новороссийске на зимних пляжах установили шезлонги, качели и световые конструкции.

Впервые такой формат для отдыха на побережье Кубани попробовали в 2020 году. Как отметил губернатор Вениамин Кондратьев, каждый город по-своему наполняет эти пространства различными активностями.

«Зимние пляжи позволяют гостям и жителям наслаждаться отдыхом у моря в любое время года, получая новые впечатления и укрепляя здоровье. А для нас — сделать отдых в крае круглогодичным», — цитирует главу региона пресс-служба администрации Краснодарского края.

Напоминаем, что новости от администрации Краснодарского края можно читать и на других площадках. Если вам удобнее читать в соцсетях, то вы найдете их во «ВКонтакте» и на «Одноклассниках».

Читайте также: новый стандарт пляжных территорий планируют принять на Кубани.

Подпишись, здесь всегда интересно.