В Геленджике краснокнижные можжевельники погибли под стихийной свалкой

Несанкционированную свалку строительных отходов и обломков скальной породы обнаружили в районе Мармазинской щели в ходе проверки.

Выяснилось, что в Южной промышленной зоне Геленджика мусором засыпали занесенные в Красную книгу Краснодарского края можжевельники. Растения уничтожены. Также отходы строительства и камни повредили плодородный слой почвы, причинили вред животным.

В Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратуре дали поручения уполномоченным органам устранить нарушения, привлечь к ответственности виновных, которые должны возместить нанесенный природе ущерб.

Ход и результаты проверки поставили на контроль, по результатам будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

