В Геленджике концентрация оксида углерода в воздухе за ночь сократилась в два раза

Крупный пожар на Маркотхском хребте начался 29 августа. В течение суток площадь возгорания в лесу достигла 118 га. Некоторые районы города окутал дым.

В район возгорания в ночь на 30 августа выехала мобильная группа Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Специалисты отобрали пробы воздуха на концентрацию оксида углерода.

Изначально исследования показали 1,2 ПДК (предельно допустимая концентрация). Отбор с 2:00 до 3:00 показал максимально разовую — 5 мг/м3, и среднюю — 1,01 ПДК.

После отбора проб с 6:00 до 7:00 зафиксировали 0,5 ПДК. При этом измерений по содержанию в воздухе оксида азота, диоксиду и приземному озону не проводили, сообщает Краснодарский ЦГМС.

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