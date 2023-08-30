Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

В Геленджике концентрация оксида углерода в воздухе за ночь сократилась в два раза

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gelendzhike-kontsentratsiya-oksida-ugleroda-v-vozduhe-za-noch-sokratilas-v-dva-raza
В Геленджике концентрация оксида углерода в воздухе за ночь сократилась в два раза
Фото t.me/mpr_kk

Крупный пожар на Маркотхском хребте начался 29 августа. В течение суток площадь возгорания в лесу достигла 118 га. Некоторые районы города окутал дым.

В район возгорания в ночь на 30 августа выехала мобильная группа Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Специалисты отобрали пробы воздуха на концентрацию оксида углерода.

Изначально исследования показали 1,2 ПДК (предельно допустимая концентрация). Отбор с 2:00 до 3:00 показал максимально разовую — 5 мг/м3, и среднюю — 1,01 ПДК.

После отбора проб с 6:00 до 7:00 зафиксировали 0,5 ПДК. При этом измерений по содержанию в воздухе оксида азота, диоксиду и приземному озону не проводили, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Читайте также: лесной пожар в Геленджике планируют ликвидировать до конца суток. Об этом 30 августа сообщил замначальника управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Григорий Мелихов.

Статьи
Рак уха: симптомы, лечение и прогнозы
Рак уха: симптомы, лечение и прогнозы
Кроссфит: что такое, польза и вред
Кроссфит: что такое, польза и вред
ОГЭ-2024: структура и изменения основного государственного экзамена
ОГЭ-2024: структура и изменения основного государственного экзамена
Почему синяки появляются без причины: возможные нарушения в организме
Почему синяки появляются без причины: возможные нарушения в организме
Пять самых популярных видов зеленого чая
Пять самых популярных видов зеленого чая
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях