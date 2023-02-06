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В Геленджике из-за урагана детям разрешили 7 февраля не приходить в школу

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gelendzhike-iz-za-uragana-detyam-razreshili-7-fevralya-ne-prihodit-v-shkolu
В Геленджике из-за урагана детям разрешили 7 февраля не приходить в школу
Фото t.me/adm_gelen

Родители в Геленджике могут оставить детей дома. Такие меры связаны с ухудшением погодных условий и штормовым предупреждением, объявленным с 6 по 8 февраля.

По данным управления образования Геленджика, 7 февраля в связи с сильным северо-западным ветром и понижением температуры воздуха родители могут самостоятельно принимать решение о посещении ребенком школы. О принятом решении необходимо уведомить классного руководителя.

Все школы города-курорта работают в штатном режиме, сообщает пресс-служба администрации Геленджика.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 6 февраля и до конца дня, а также 7 и 8 февраля местами на участке Анапа — Новороссийск — Геленджик ожидается северо-восточный ветер с порывами 30-34 м/с. В отдельных районах порывы ветра могут достигать 35-38 м/с. Температура воздуха ночью и утром — -5…-10 °C, днем — -3…-8 °C.

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