В Геленджике из-за продолжающегося энергосбоя по городу отключили иллюминацию
Общество
20.07.2024 16:59
Уличное освещение магазинов, кафе и ресторанов максимально ограничили. Об этом сообщил глава Геленджика Алексей Богодистов.
Мэр курортного города поблагодарил бизнес за понимание и поддержку.
«Сейчас нет электроэнергии в селе Марьина Роща и других частях курорта. Бригады «Геленджикэлектросеть» занимаются ремонтом оборудования», — сообщил Богодистов в Telegram.
Несколько генераторов подключили в микрорайонах, однако горячая линия продолжает принимать заявки — к этому часу их было более 500.
Специалисты рассчитывают, что снижение температуры воздуха благотворно скажется на работе линий электроснабжения и подачу ресурса удастся стабилизировать.
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