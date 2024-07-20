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В Геленджике из-за продолжающегося энергосбоя по городу отключили иллюминацию

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gelendzhike-iz-za-prodolzhayushhegosya-energosboya-po-gorodu-otklyuchili-illyuminatsiyu
В Геленджике из-за продолжающегося энергосбоя по городу отключили иллюминацию
Фото пресс-службы администрации Геленджика

Уличное освещение магазинов, кафе и ресторанов максимально ограничили. Об этом сообщил глава Геленджика Алексей Богодистов.

Мэр курортного города поблагодарил бизнес за понимание и поддержку.

«Сейчас нет электроэнергии в селе Марьина Роща и других частях курорта. Бригады «Геленджикэлектросеть» занимаются ремонтом оборудования», — сообщил Богодистов в Telegram.

Несколько генераторов подключили в микрорайонах, однако горячая линия продолжает принимать заявки — к этому часу их было более 500.

Специалисты рассчитывают, что снижение температуры воздуха благотворно скажется на работе линий электроснабжения и подачу ресурса удастся стабилизировать.

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