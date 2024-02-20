В Геленджике ищут нового главного архитектора

Администрация курорта ищет опытного и ответственного начальника управления архитектуры и градостроительства.

Главный архитектор будет управлять командой специалистов и вести проекты. У кандидата должно быть высшее образование по специальности не ниже уровня магистратуры или специалитета, стаж муниципальной службы или стаж работы по специальности не менее года.

«Геленджик — динамично развивающийся город, который меняется буквально на глазах. Если Вы хотите вместе с нами улучшать его архитектурный облик, приглашаем Вас усилить нашу профессиональную команду», — сообщает пресс-служба администрации Геленджика.

Свое резюме можно направить по электронной почте agm.gel@yandex.ru.

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