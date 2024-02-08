В Краснодаре открылась вакансия ассистента чародея Дамблдора из «Гарри Поттера»

Такую вакансию на одном из сервисов поиска работы разместил индивидуальный предприниматель из Москвы.

«В связи с расширением штата Министерства Магии срочно требуется магл с душой волшебника на вакансию «Ассистент Альбуса Дамблдора», — говорится в объявлении.

Предприниматель предлагает работу в Хогвартсе с понедельника по пятницу с 8:30 до 18:30, возможность стать «великим волшебником», регулярные встречи с Северусом и Дамблдором, посещение «Кубка трех волшебников». Офис находится в шаговой доступности от улицы Красной, без выездов в «Запретный лес».

От кандидатов на должность ассистента Альбуса Дамблдора требуется: опыт работы с маглами, быстрая обучаемость чародейству, умение работать с эльфами, а также уверенное владение волшебной палочкой.

На этой должности нужно будет бронировать билеты, помогать маглам с выбором мероприятий, оформлять заказы и консультировать маглов по мероприятиям. За такую работу предприниматель обещает платить каждый месяц от 75 до 150 тыс. рублей.

Альбус Дамблдор — один из главных персонажей книг о Гарри Поттере. В произведении он был директором школы чародейства и волшебства в «Хогвартсе».

Читайте также: в конце сентября 2023 года умер актер, сыгравший профессора Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере. Британский и ирландский актер театра и кино Майкл Гэмбон скончался на 83-м году жизни.