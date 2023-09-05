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В Геленджике иномарка вылетела на встречку под колеса грузовика, есть погибший

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gelendzhike-inomarka-vyletela-na-vstrechku-pod-kolesa-gruzovika-est-pogibshij
В Геленджике иномарка вылетела на встречку под колеса грузовика, есть погибший
Фото t.me/gibdd123region

Смертельная авария произошла 4 сентября в 18:20 на 1476-м километре трассы М-4 «Дон».

По предварительным данным, 35-летняя женщина ехала за рулем Nissan Qashqai со стороны Геленджика в сторону села Архипо-Осиповка, не выдержала безопасную скорость и выехала на встречную полосу. Там иномарка столкнулась с грузовиком Shacman и опрокинулась в кювет.

В результате ДТП водитель Nissan погибла на месте. Пострадал 22-летний пассажир иномарки, его доставили в реанимацию.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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