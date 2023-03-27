В Геленджике хвоя некоторых пицундских сосен стала желтой

Сосны пожелтели на Тонком и Толстом мысах курорта. На это обратили внимание местные жители.

«Нас, как и всех горожан беспокоит ситуация, которая в настоящий момент развивается с пицундскими соснами. За комментариями мы обратились в управление жилищно-коммунального хозяйства города. По информации ответственной организации, хвоя у сосен на Толстом и Тонком мысе города стала рыжей из-за воздействия зимнего Норд-Оста в сочетании с морозом», — сообщили в МЦУ Геленджика.

По данным специалистов, зимой ветер в Геленджике был одним из самых сильных за последние годы. В итоге сосны получили «термический ожог хвои от морской соли».

«В основном пожелтели сосны, которые находились близко к воде, в результате чего и получили сильный удар стихии. Совсем скоро они нарастят новую хвою, зазеленеют и обретут прежний вид», — добавили в МЦУ.

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