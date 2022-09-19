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В Геленджике двое школьников спасли семью из трех человек с тонущего в море катамарана

Общество
19.09.2022 21:24
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gelendzhike-dvoe-shkolnikov-spasli-semyu-iz-treh-chelovek-s-tonushhego-v-more-katamarana
В Геленджике двое школьников спасли семью из трех человек с тонущего в море катамарана
Фото t.me/BogodistovAA

О произошедшем в соцсетях сообщил глава Геленджика Алексей Богодистов. Он встретился со школьниками и лично поблагодарил за героический поступок.

Во время тренировки по парусному спорту 14-летний Тихон Евшанов и 12-летний Дмитрий Алтухов заметили идущий под воду катамаран и услышали крики о помощи. На катамаране было 3 человека, в том числе четырехлетний ребенок.

«Когда ребята на своей яхте подошли к туристам, они уже были полностью в воде. В первую очередь в лодку взяли ребенка, мама и папа схватились за борт. Пока к ним шел катер, Тихон и Дмитрий успокаивали напуганных туристов. Несмотря на юный возраст, ребята не растерялись в экстренной ситуации, все сделали правильно. Поблагодарил родителей за правильное воспитание детей», — написал в Telegram-канале Алексей Богодистов.

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