В Геленджике двое школьников спасли семью из трех человек с тонущего в море катамарана

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О произошедшем в соцсетях сообщил глава Геленджика Алексей Богодистов. Он встретился со школьниками и лично поблагодарил за героический поступок.

Во время тренировки по парусному спорту 14-летний Тихон Евшанов и 12-летний Дмитрий Алтухов заметили идущий под воду катамаран и услышали крики о помощи. На катамаране было 3 человека, в том числе четырехлетний ребенок.

«Когда ребята на своей яхте подошли к туристам, они уже были полностью в воде. В первую очередь в лодку взяли ребенка, мама и папа схватились за борт. Пока к ним шел катер, Тихон и Дмитрий успокаивали напуганных туристов. Несмотря на юный возраст, ребята не растерялись в экстренной ситуации, все сделали правильно. Поблагодарил родителей за правильное воспитание детей», — написал в Telegram-канале Алексей Богодистов.

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