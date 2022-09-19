В Геленджике двое школьников спасли семью из трех человек с тонущего в море катамарана
Общество
19.09.2022 21:24
О произошедшем в соцсетях сообщил глава Геленджика Алексей Богодистов. Он встретился со школьниками и лично поблагодарил за героический поступок.
Во время тренировки по парусному спорту 14-летний Тихон Евшанов и 12-летний Дмитрий Алтухов заметили идущий под воду катамаран и услышали крики о помощи. На катамаране было 3 человека, в том числе четырехлетний ребенок.
«Когда ребята на своей яхте подошли к туристам, они уже были полностью в воде. В первую очередь в лодку взяли ребенка, мама и папа схватились за борт. Пока к ним шел катер, Тихон и Дмитрий успокаивали напуганных туристов. Несмотря на юный возраст, ребята не растерялись в экстренной ситуации, все сделали правильно. Поблагодарил родителей за правильное воспитание детей», — написал в Telegram-канале Алексей Богодистов.
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