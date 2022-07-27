В Геленджике кассир пляжа спас жизнь утопающему

В Геленджике кассир пляжа спас жизнь утопающему

Днем 21 июля один из отдыхающих на пляже «Спортивный» пошел купаться в море, но вскоре начал тонуть.

Кассир пляжа Артем Погикян сразу же бросился в воду и вытащил утопающего на берег. Он же начал делать ему непрямой массаж сердца. Ему помогал сын пострадавшего мужчины.

Благодаря грамотно оказанной доврачебной помощи, отдыхающего удалось вернуть в сознание. Морская вода вышла из дыхательных путей.

Прибывшая на пляж бригада скорой помощи увезла мужчину в больницу. Погикян на следующий день лично проведал спасенного пациента, сообщает пресс-служба администрации Геленджика.

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