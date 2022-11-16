В Геленджике два городских маршрута объединят в один
Общество
16.11.2022 17:32
Речь идет о городских маршрутах № 6 и № 48.
Решение объединить маршруты приняли после многочисленных обращений жителей курорта, а также жителей улиц Советской и Шмидта микрорайона «Южный».
Теперь городской маршрут № 6 «микрорайон «Южный» — ул. Шмидта» объединен с маршрутом № 48 «ГСК Восток — центральная остановка по ул. Кирова — автовокзал» в единый маршрут № 6.
На маршруте работает два автобуса средней вместимости. Информацию о работе транспорта по маршруту № 6 можно уточнить по телефонам 8 (918) 996-33-77 и 8 (918) 051-81-55, сообщает пресс-служба администрации Геленджика.
Читайте также: Краснодар занял 26 место в России по качеству общественного транспорта.
Популярные новости
- В парке «Краснодар» начали устанавливать светящиеся лотосы
- В Карасунском округе Краснодара отключились 25 трансформаторных подстанций
- Бывший вице-мэр Ейска получил год условно за аферу с установкой окон в торговых точках на пляже
- Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
- Когда троллейбус придет в «Немецкую деревню» и в «Губернский»
- В оперштабе Краснодарского края прокомментировали скандал в школе № 29 Новороссийска