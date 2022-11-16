В Геленджике два городских маршрута объединят в один

Фото пресс-службы администрации Геленджика

Речь идет о городских маршрутах № 6 и № 48.

Решение объединить маршруты приняли после многочисленных обращений жителей курорта, а также жителей улиц Советской и Шмидта микрорайона «Южный».

Теперь городской маршрут № 6 «микрорайон «Южный» — ул. Шмидта» объединен с маршрутом № 48 «ГСК Восток — центральная остановка по ул. Кирова — автовокзал» в единый маршрут № 6.

На маршруте работает два автобуса средней вместимости. Информацию о работе транспорта по маршруту № 6 можно уточнить по телефонам 8 (918) 996-33-77 и 8 (918) 051-81-55, сообщает пресс-служба администрации Геленджика.

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