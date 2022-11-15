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Краснодар занял 26 место в России по качеству общественного транспорта

Общество
15.11.2022 10:10
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodar-zanyal-26-mesto-v-rossii-po-kachestvu-obshhestvennogo-transporta
Краснодар занял 26 место в России по качеству общественного транспорта
Краснодар занял 26 место в России по качеству общественного транспорта

Рейтинг регионов России по качеству общественного транспорта составила компания Simetra совместно с экспертами Ассоциации транспортных инженеров.

По данным исследования, среди 84 городов первое место заняла Пермь — город набрал 73 балла. На втором месте находится Новокузнецк с 72,8 баллами. Далее идут Екатеринбург (72,7), Казань и Ижевск (69 баллов).

Краснодар в рейтинге находится на 26 месте среди российских городов с общим показателем 59,1 баллов. Ценовая доступность транспорта в краевой столице оценивается в 38 баллов из 100, комфорт и удобство — 72 балла, функциональность транспортной сети — 73 балла, физическая доступность общественного транспорта — 63 балла. Безопасность и устойчивое развитие общественного транспорта в Краснодаре эксперты оценили в 40 баллов. В 2021 году Краснодар занимал 16 строчку.

Рейтинг городов России по качеству общественного транспорта — это научное исследование систем общественного транспорта, которое проводят на основе открытых данных и данных геопространственного анализа. Аналитики пользовались для составления рейтинга данными первого квартала текущего года.

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