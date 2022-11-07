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Автопарк Краснодара пополнится 38 троллейбусами с увеличенным автономным ходом

Общество
07.11.2022 17:22
Ссылка https://kuban24.tv/item/avtopark-krasnodara-popolnitsya-38-trollejbusami-s-uvelichennym-avtonomnym-hodom
Автопарк Краснодара пополнится 38 троллейбусами с увеличенным автономным ходом
Фото пресс-службы администрации Краснодара

На покупку троллейбусов Краснодару из регионального бюджета выделили 1 млрд рублей. Всего на эти средства планируют приобрести в лизинг 60 единиц электротранспорта. Из них 38 — с увеличенным автономным ходом.

Начать электронный конкурс по выбору лизинговой компании планируют в ноябре. Поставка основной части троллейбусов ожидается в первом квартале 2023 года. Еще часть доставят в Краснодар во втором квартале следующего года.

«Ряд новых троллейбусов выйдут на линию вместо устаревших единиц электротранспорта. Остальные будут курсировать по новым маршрутам в развивающиеся микрорайоны Краснодара. Благодаря тому, что 38 троллейбусов будут с увеличенным автономным ходом, обустройство дополнительной инфраструктуры для запуска новых маршрутов не потребуется», — сказал замглавы города Владимир Архипов.

Первый авансовый платеж внесут до конца года. Он составит 1 млрд 75 млн рублей. Из этих средств 1 млрд рублей — это региональная субсидия. Еще 75 млн рублей внесут из бюджета города. Сообщается, что в дальнейшем власти Кубани продолжат направлять городу субсидии для выплат по лизингу.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодар в следующем году в рамках концессии поступят 40 новых трамваев.

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