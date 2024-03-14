В Геленджике до конца года заложат 30 га яблоневых садов

В геленджикском селе Текос начали закладку новых яблоневых садов — на площади более 5 га планируют высадить несколько тысяч саженцев.

Об этом 14 марта сообщил глава курорта Алексей Богодистов.

«Сейчас аграрии занимаются непосредственно высадкой, после приступят к обустройству капельного полива. В течение двух недель на всей территории будет высажено 9 тыс. 360 молодых саженцев», — сказал Богодистов.

Он также отметил, что уже через три года можно будет получить первый урожай яблок сорта «Леди Крым». Урожайность сорта составляет 50 — 60 т.

В общей сложности за год на курорте планируют заложить 30 га новых садов, сообщает пресс-служба администрации Геленджика.

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