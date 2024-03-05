У берегов Геленджика начали выращивать форель

Первый садок с рыбой уже установили в открытом море около Кабардинки. Производители говорят, что условия для выращивания форели в Геленджике идеальны — море насыщено кислородом.

Первый улов фермеры планируют собрать уже в июне. Ожидается, что он будет около 60 т. Реализовывать выращенную в Кабардинке форель будут в городских магазинах и ярмарках выходного дня.

«Будем поддерживать фермеров в их работе, прорабатываем вопрос о выделении субсидии», — написал в Telegram мэр Геленджика Алексей Богодистов.

Он уточнил, что сфера агропромышленного комплекса на курорте постепенно развивается.

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