В Геленджике для жителей и туристов открыли космическую станцию «Алмаз»

Фото пресс-службы администрации Геленджика.

Об этом сообщил мэр курорта Алексей Богодистов. Новый туристический объект появился в Архипо-Осиповке в музее космонавтики.

«С коллегами и почетным гостем Александром Самокутяевым, летчиком-космонавтом, героем России, депутатом Госдумы открыли в Архипо-Осиповке новый объект показа — орбитальную пилотируемую станцию «Алмаз», — написал Богодистов в Telegram.

Глава Геленджика напомнил, что корпус «Алмаза» музею передали в мае 2022 года специалисты космического центра им. М.В. Хруничева. В разные годы в СССР собрали пять пилотируемых станций «Алмаз». С их помощью удавалось получать высококачественные изображения земной поверхности, которые использовали в интересах безопасности страны.

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