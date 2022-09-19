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В Геленджике для жителей и туристов открыли космическую станцию «Алмаз»

Общество
19.09.2022 07:42
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gelendzhike-dlya-zhitelej-i-turistov-otkryli-kosmicheskuyu-stantsiyu-almaz
В Геленджике для жителей и туристов открыли космическую станцию «Алмаз»
Фото пресс-службы администрации Геленджика.

Об этом сообщил мэр курорта Алексей Богодистов. Новый туристический объект появился в Архипо-Осиповке в музее космонавтики.

«С коллегами и почетным гостем Александром Самокутяевым, летчиком-космонавтом, героем России, депутатом Госдумы открыли в Архипо-Осиповке новый объект показа — орбитальную пилотируемую станцию «Алмаз», — написал Богодистов в Telegram.

Глава Геленджика напомнил, что корпус «Алмаза» музею передали в мае 2022 года специалисты космического центра им. М.В. Хруничева. В разные годы в СССР собрали пять пилотируемых станций «Алмаз». С их помощью удавалось получать высококачественные изображения земной поверхности, которые использовали в интересах безопасности страны.

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