В Геленджике диспетчеры скорой помогли спасти пять человек

В один из последних случаев в скорую помощь позвонил житель города-курорта и сообщил, что его жена внезапно потеряла сознание и не дышит.

Историю спасения женщины рассказал в своих соцсетях и. о. министра здравоохранения Кубани Евгений Филиппов. По его словам, диспетчеру скорой мужчина перечислил симптомы, которые наблюдались у его жены. По ним удалось определить, что произошла внезапная остановка кровообращения. На место отправили бригаду скорой.

Пока врачи добирались к пациентке, сотрудник диспетчерской был на связи с мужем пациентки. Он координировал действия мужчины. Благодаря рекомендациям, жителю Геленджика удалось «запустить» сердце супруги.

Позже прибыла и медицинская бригада. Общими усилиями жизнь женщины удалось спасти. По словам главврача скорой медицинской помощи Геленджика Карена Согомоняна, с начала года благодаря общим усилиям диспетчеров, родственников, находящихся рядом с пациентами, и врачей удалось спасти пять человек.

«Отмечу, что для постоянного повышения уровня профессионализма сотрудников станций скорой медицинской помощи, в медорганизациях края проходят обучающие занятия», — написал Филиппов в Telegram.

Читайте также: опухоль весом 13 кг удалили хирурги из брюшной полости пациента в Краснодаре.

Подпишись, здесь всегда интересно.