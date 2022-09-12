В Геленджике будут судить парня, разгромившего нежилую гостиницу на 3 млн рублей

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В полиции завершили расследование уголовного дела в отношении 22-летнего жителя Новороссийска, которого обвиняют в кражах и умышленном уничтожении имущества.

По данным следствия, в течение двух недель злоумышленник похищал имущество из нежилых помещений неохраняемой гостиницы на выезде из Геленджика. Из хулиганских побуждений он испортил навесные потолки, разбил окна, стекла межкомнатных дверей, люстры, светильники и повредил топором деревянные подоконники и мебель, частично разрушил стены в гостинице. Общая сумма ущерба составила более 3 млн рублей.

Подозреваемого задержали и отправили под подписку о невыезде, возбудили уголовное дело. Расследование завершили, материалы дела передали в суд. Обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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