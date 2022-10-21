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В Геленджике 29 октября стартует парусная регата

Спорт
21.10.2022 09:43
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gelendzhike-29-oktyabrya-startuet-parusnaya-regata
Видео канала «Кубань 24»

В соревновательном календаре она была запланирована еще в 2021 году, но из-за коронавирусных ограничений гонки отменили.

В этом году праздник у яхтсменов состоится. Турниру присвоен международный статус. Вместе с российскими спортсменами ловить черноморский ветер будут парусники из Белоруссии, Армении, Казахстана и других соседних государств.

Старт пройдет в знаменитой для многих яхтсменов геленджикской бухте. Самая многочисленная делегация — у хозяев. Более 100 кубанских гонщиков выйдут на воду. Всего 13 дисциплин, в числе которых и олимпийские классы: «Лазер-радиал», «420», «470». Если погода не вмешается в планы организаторов, 3 ноября будут объявлены победители и призеры регаты. Но на этом национальный сезон не будет завершен. Заключительные гонки пройдут в середине ноября в Сочи.

Читайте также: в Сочи завершился чемпионат России по парусному спорту в олимпийской программе.

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