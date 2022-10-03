В Сочи завершился чемпионат России по парусному спорту в олимпийской программе
Лидеры сезона в классе «470» геленджичанин Денис Грибанов в экипаже с Алисой Кирилюк стали вторыми.
В классе «49» бронза у кубанского дуэта Анастасии Орловой и Александры Крук. Красивой получилась борьба в мужском дивизионе IQFoil. Профи парусных досок провели 13 гонок. За день до финальных заездов сочинским яхтсменам удалось подобраться к лидеру — Егору Жилину из Санкт-Петербурга.
«Хотел навязать борьбу, мы с Егором Жилиным соревнуемся уже на протяжении всего сезона. Сегодня во всех гонках пришел за ним, но результатом доволен. Оторвался от третьего места, сейчас буду на втором с запасом на завтра, меня это устраивает», — сказал серебряный призер чемпионата России по парусному спорту в классе IQF Александр Аскеров.
Для Аскерова все сложилось удачно, он удержал вторую позицию. Тройку призеров замкнул его земляк — Евгений Айвазьян. В женских заездах третьей тоже стала хозяйка воды Полина Фирсова.
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