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В Геленджике 27 мая на время велогонки изменят движение транспорта на федеральной трассе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gelendzhike-27-maya-na-vremya-velogonki-izmenyat-dvizhenie-transporta-na-federalnoj-trasse
В Геленджике 27 мая на время велогонки изменят движение транспорта на федеральной трассе
Фото t.me/avtodorgk

На участке федеральной трассы с 1506-го по 1513-й километры в Геленджике 27 мая пройдет велочасть фестиваля спорта Ironstar Gelendzhik 2023.

В дневное время на период соревнований движение транспорта на участке трассы будет организовано по двум полосам в направлении Новороссийска — по одной в каждую сторону. Разрешенная скорость составит 50 км/час.

Ограничения снимут после завершения соревнований и до наступления темного времени суток, сообщает ГК «Автодор» в Telegram.

Читайте также: с 20 мая в дневные часы ограничат движение тяжеловесных большегрузов в Новороссийске.

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