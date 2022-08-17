Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Геленджике вечером 17 августа жители 15 улиц останутся без воды

Общество
17.08.2022 09:12
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gelendzhike-17-avgusta-zhiteli-15-ulits-na-16-chasov-ostanutsya-bez-vody
В Геленджике вечером 17 августа жители 15 улиц останутся без воды
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Воду в городе-курорте отключат ориентировочно на 16 часов из-за планового ввода в эксплуатацию нового участка водовода, переложенного вместо аварийной сети.

С 22:00 17 августа отключат воду на улицах: Новороссийской, Кирова, Революционной, Первомайской, Декабристов, Херсонской, Горького, Чайковского, Толстого, Степной, Красноармейской, Шевченко, Таманской, Октябрьской и Восточном переулке. Восстановить подачу в штатном режиме планируют 18 августа примерно к 14:00.

Заказать подвоз воды можно по телефону: 8(86141)2-10-33, сообщает пресс-служба «Концессий Водоснабжения».

Читайте также: в Карасунском округе Краснодара утром 17 августа снова произошло аварийное отключение света.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  2. Отдыхать не торопясь: пять причин побывать в Ейске
  3. Полиция: среди погибших в ДТП под Курганинском — трое детей
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Роспотребнадзор рекомендовал вернуть масочный режим в регионах с высокой заболеваемостью COVID-19
  6. В Краснодарском крае нашли тело экс-главы Гулькевичского района Леонида Гутрица
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Сергей Галицкий: менять мир — это не ко мне, а к Бэтмену!
Сергей Галицкий: менять мир — это не ко мне, а к Бэтмену!
В Краснодаре будут судить мужчину, который подмешал знакомой наркотики и изнасиловал ее
В Краснодаре будут судить мужчину, который подмешал знакомой наркотики и изнасиловал ее
В Краснодарском крае в ДТП с участием «Газели» погибли пять человек
В Краснодарском крае в ДТП с участием «Газели» погибли пять человек
В Сочи жителей трех домов на улице Виноградной обеспокоила стройка на опорной стене
В Сочи жителей трех домов на улице Виноградной обеспокоила стройка на опорной стене
В Крыму произошли пожары на электроподстанции и складе боеприпасов
В Крыму произошли пожары на электроподстанции и складе боеприпасов
Прямой эфир
Мы в соцсетях