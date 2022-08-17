В Геленджике вечером 17 августа жители 15 улиц останутся без воды

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Воду в городе-курорте отключат ориентировочно на 16 часов из-за планового ввода в эксплуатацию нового участка водовода, переложенного вместо аварийной сети.

С 22:00 17 августа отключат воду на улицах: Новороссийской, Кирова, Революционной, Первомайской, Декабристов, Херсонской, Горького, Чайковского, Толстого, Степной, Красноармейской, Шевченко, Таманской, Октябрьской и Восточном переулке. Восстановить подачу в штатном режиме планируют 18 августа примерно к 14:00.

Заказать подвоз воды можно по телефону: 8(86141)2-10-33, сообщает пресс-служба «Концессий Водоснабжения».

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