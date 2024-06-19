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В Геленджике 10-летняя девочка скатилась со склона горы, пытаясь сделать селфи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gelendzhike-10-letnyaya-devochka-skatilas-so-sklona-gory-pytayas-sdelat-selfi
В Геленджике 10-летняя девочка скатилась со склона горы, пытаясь сделать селфи
Фото t.me/kubanspas

Прохожие днем 18 июня заметили застрявшую на середине склона девочку и вызвали спасателей.

Девочка отдыхала с мамой в хуторе Бетта, а днем решила прогулять по склону с подругой. Она присела на край, чтобы сделать фото, и скатилась вниз, но успела удержаться и не полетела на острые камни.

Спасатели при помощи 100-метровой веревки подняли девочку наверх и передали врачам. Туристка получила ссадины и ушибы, однако серьезных повреждений нет, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС».

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